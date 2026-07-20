В Новосибирской области у заправки насчитали очередь из 119 автомобилей

В Новосибирске в последние дни заметили и другое явление: водители занимают очередь к заправкам, которые в данный момент вообще не отпускают топливо. На табло стоят нули, бензина и дизеля нет, но рядом всё равно ждут до 20 автомобилей. Люди рассчитывают, что вскоре приедет бензовоз и заправка снова начнёт работать. Такие очереди 19 июля заметили на улице Большевистской у двух автозаправочных станций. В соцсетях водители пишут, что кто-то ориентируется на информацию от сотрудников, а кто-то просто надеется угадать время подвоза топлива.