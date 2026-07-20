В Новосибирской области у заправки насчитали очередь из 119 автомобилей

В Новосибирской области очереди за топливом остаются одной из самых заметных проблем для водителей. Автомобилисты продолжают часами ждать у автозаправочных станций, а на некоторых точках машины выстраиваются даже тогда, когда бензина ещё нет. Об этом сообщает Infopro54.
Журналист издания 19 июля снял очередь к заправке в Бердске. При замедленном просмотре на видео насчитали минимум 119 автомобилей. Сколько машин в этот момент уже находилось у колонок, не видно, поэтому реальное число могло быть немного больше.
По словам местных жителей, эта автозаправочная станция собирает очереди ежедневно — и днём, и ночью. Иногда, как утверждают горожане, поток машин растягивается ещё дальше и начинается почти от Речкуновки.
В Новосибирске в последние дни заметили и другое явление: водители занимают очередь к заправкам, которые в данный момент вообще не отпускают топливо. На табло стоят нули, бензина и дизеля нет, но рядом всё равно ждут до 20 автомобилей. Люди рассчитывают, что вскоре приедет бензовоз и заправка снова начнёт работать. Такие очереди 19 июля заметили на улице Большевистской у двух автозаправочных станций. В соцсетях водители пишут, что кто-то ориентируется на информацию от сотрудников, а кто-то просто надеется угадать время подвоза топлива.
Ещё один показательный случай произошёл на заправке на улице Сибревкома. Там демонтировали большое информационное табло с ценами и данными о наличии топлива. Однако это не мешает водителям узнавать, что бензин появился, и снова выстраиваться в длинную очередь.