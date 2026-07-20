Специалисты МЧС потушили 56 пожаров в Нижегородской области с 13 по 19 июля

Специалисты МЧС ликвидировали 56 пожаров в Нижегородской области на неделе с 13 по 19 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
Спасатели эвакуировали 52 человека, среди которых было трое детей. К сожалению, один житель Нижегородской области погиб.
Специалистов МЧС также 78 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.
Напомним, два человека погибли за сутки на нижегородских водоемах. Всего зарегистрированы три происшествия на воде в Выксе, Кстовском районе и Павловском округе.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше