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Специалисты МЧС потушили 56 пожаров в Нижегородской области с 13 по 19 июля

Специалисты МЧС ликвидировали 56 пожаров в Нижегородской области на неделе с 13 по 19 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Специалисты МЧС ликвидировали 56 пожаров в Нижегородской области на неделе с 13 по 19 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

Спасатели эвакуировали 52 человека, среди которых было трое детей. К сожалению, один житель Нижегородской области погиб.

Специалистов МЧС также 78 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

Напомним, два человека погибли за сутки на нижегородских водоемах. Всего зарегистрированы три происшествия на воде в Выксе, Кстовском районе и Павловском округе.

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