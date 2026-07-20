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Школы Моргаушского округа Чувашии получили около 3,5 тысячи новых учебников

Они полностью соответствуют актуальным образовательным стандартам РФ.

Около 3,5 тыс. новых учебников поступили в школы Моргаушского округа Чувашии при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в окружной администрации.

Все книги полностью соответствуют актуальным образовательным стандартам РФ. Теперь учебный процесс будет проходить по современным материалам с учетом как общих требований ФГОС, так и особенностей детей.

«Новые учебники — это шаг к системному, гибкому и современному образованию. Благодаря национальному проекту “Молодёжь и дети” мы смогли обеспечить школьников качественными материалами, которые помогут раскрыть потенциал каждого ребенка. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать обучение максимально комфортным и эффективным как для детей, так и для педагогов», — отметила заместитель главы округа — начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Зоя Дипломатова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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