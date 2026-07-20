Школы Моргаушского округа Чувашии получили около 3,5 тысячи новых учебников

«Новые учебники — это шаг к системному, гибкому и современному образованию. Благодаря национальному проекту “Молодёжь и дети” мы смогли обеспечить школьников качественными материалами, которые помогут раскрыть потенциал каждого ребенка. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать обучение максимально комфортным и эффективным как для детей, так и для педагогов», — отметила заместитель главы округа — начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Зоя Дипломатова.