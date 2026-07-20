Половина красноярцев ищут работу самостоятельно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более половины жителей Красноярска при поиске работы предпочитают полагаться исключительно на собственные силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, согласно которым 52% респондентов уверены, что справиться с трудоустройством лучше всего могут самостоятельно.
Тем не менее многие соискатели готовы привлекать к поиску работы свое окружение. Чаще всего красноярцы рассчитывают на друзей и приятелей — такой вариант выбрали 20% участников исследования. Еще 13% готовы обратиться за поддержкой к коллегам, 11% — к родителям. По 8% опрошенных надеются на помощь второй половины и других родственников. Реже в качестве возможных помощников называют однокурсников (7%), бывших руководителей (4%) и одноклассников (2%).
Исследование показало, что мужчины и женщины по-разному подходят к вопросу трудоустройства. Мужчины чаще рассчитывают на помощь коллег, родственников, родителей, однокурсников и одноклассников. Женщины, напротив, чаще готовы обратиться к бывшим руководителям и заметно чаще полагаются только на себя.
Возраст также влияет на круг потенциальных помощников. Молодые специалисты до 35 лет активнее используют личные связи: на друзей готовы рассчитывать 35% респондентов этой возрастной группы, на коллег — 17%, на родителей — 16%, на вторую половину — 11%. Среди горожан старше 45 лет преобладает иной подход: 65% уверены, что смогут найти работу без посторонней помощи. Для сравнения, среди молодежи такого мнения придерживаются 42%.