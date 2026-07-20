Половина красноярцев ищут работу самостоятельно

Тем не менее многие соискатели готовы привлекать к поиску работы свое окружение. Чаще всего красноярцы рассчитывают на друзей и приятелей — такой вариант выбрали 20% участников исследования. Еще 13% готовы обратиться за поддержкой к коллегам, 11% — к родителям. По 8% опрошенных надеются на помощь второй половины и других родственников. Реже в качестве возможных помощников называют однокурсников (7%), бывших руководителей (4%) и одноклассников (2%).