После рейда приставов на юге Волгограда у двоих должников арестовали машины

Приставы осмотрели более 100 машин. Трое водителей оказались должниками на общую сумму 700 тысяч рублей. Один из жителей Волгограда задолжал 290 тысяч рублей по кредитам и штрафам ГАИ. Его KIA RIO арестовали, но оставили на ответственное хранение. Мужчину предупредили: если попытается продать или спрятать авто, ему грозит уголовная статья. У другой автовладелицы накопилось 53 исполнительных производства на 335 тысяч рублей. Женщина не платила налоги, штрафы и игнорировала взыскания. Ее Hyundai Accent тоже описали и арестовали.