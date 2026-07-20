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В Ачинске начальницу отдела коммунального хозяйства отправили в колонию за срыв отлова собак (видео)

В Красноярском крае начальницу отдела коммунального и жилищного хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинск» приговорили к 3 годам колонии общего режима.

В Красноярском крае начальницу отдела коммунального и жилищного хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинск» приговорили к 3 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий при организации отлова безнадзорных животных. По данным прокуратуры, в 2025 году она ограничила работу подрядчика и потребовала отлавливать не больше 2−3 собак в неделю. При этом за первое полугодие в экстренные службы поступили 83 сообщения об агрессивных стаях, скоплении собак возле школ и детских площадок, а также об укусах.

Дополнительное финансирование для увеличения объема работ начальница отдела не запрашивала. В результате собак вовремя не убирали с улиц, и в Ачинске от укусов и нападений пострадали 26 человек.

Помимо уголовного срока, суд запретил ей 2 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.