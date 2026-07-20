В Ачинске начальницу отдела коммунального хозяйства отправили в колонию за срыв отлова собак (видео)

Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий при организации отлова безнадзорных животных. По данным прокуратуры, в 2025 году она ограничила работу подрядчика и потребовала отлавливать не больше 2−3 собак в неделю. При этом за первое полугодие в экстренные службы поступили 83 сообщения об агрессивных стаях, скоплении собак возле школ и детских площадок, а также об укусах.