Быстрый интернет появился в исторических селах Дальнеконстантиновского округа

Запуск сети в населенных пунктах Маргуша, Малое Терюшево, Тепелево и Старое Тепелево имеет особое значение для развития внутреннего, паломнического и этнографического туризма: эти места богаты историческим и культурным наследием, а новая связь позволяет путешественникам, краеведам и паломникам в реальном времени пользоваться онлайн‑картами и навигаторами, быстро находить необходимую информацию и делиться впечатлениями о достопримечательностях в социальных сетях. Так, в Маргуше сохранилась деревянная Казанская церковь 1855 года, а Малое Терюшево является частью исторического ареала терюхан (этнографической группы мордвы‑эрзи) с древними курганами.