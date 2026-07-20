Быстрый интернет появился в исторических селах Дальнеконстантиновского округа

Высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь с технологией VoLTE появились в деревнях и селах Дальнеконстантиновского округа. Установка современных базовых станций обеспечила надежное покрытие не только самих населенных пунктах, но и прилегающих территорий.
Запуск сети в населенных пунктах Маргуша, Малое Терюшево, Тепелево и Старое Тепелево имеет особое значение для развития внутреннего, паломнического и этнографического туризма: эти места богаты историческим и культурным наследием, а новая связь позволяет путешественникам, краеведам и паломникам в реальном времени пользоваться онлайн‑картами и навигаторами, быстро находить необходимую информацию и делиться впечатлениями о достопримечательностях в социальных сетях. Так, в Маргуше сохранилась деревянная Казанская церковь 1855 года, а Малое Терюшево является частью исторического ареала терюхан (этнографической группы мордвы‑эрзи) с древними курганами.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, развитие сети в сельской местности является одним из ключевых приоритетов компании. По его словам, новые базовые станции в Дальнеконстантиновском районе обеспечили жителям и гостям населенных пунктов стабильный доступ к 4G и качественную голосовую связь, а поддержка VoLTE повышает комфорт повседневного общения, позволяя абонентам одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом без потери скорости и качества соединения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что высокоскоростной интернет появился в поселках Богородского округа.