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Предприятие в Железногорске-Илимском обязали устранить нарушения на водохранилище

IrkutskMedia, 20 июля. Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдаются требования безопасности гидротехнических сооружений в Нижнеилимском районе.. В собственности недродобывающей организации находится гидротехническое сооружение — водохранилище на реке Рассоха в Железногорске-Илимском. При этом предприятие не обеспечило его надлежащую эксплуатацию.

Источник: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Как сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, на объекте не были определены критерии безопасности, не проведено преддекларационное обследование, не разработаны правила эксплуатации и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности на случай причинения вреда при аварии.

После требований прокуратуры предприятие не устранило все выявленные нарушения. В связи с этим прокурор обратился в суд. 14 апреля 2026 года Нижнеилимский районный суд Иркутской области обязал организацию устранить нарушения. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.