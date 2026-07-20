Предприятие в Железногорске-Илимском обязали устранить нарушения на водохранилище

После требований прокуратуры предприятие не устранило все выявленные нарушения. В связи с этим прокурор обратился в суд. 14 апреля 2026 года Нижнеилимский районный суд Иркутской области обязал организацию устранить нарушения. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.