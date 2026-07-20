В Прикамье под колесами иномарки погибла 14-летняя девушка на питбайке

По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, девушка не предоставила преимущество автомобилю «Ссан Енг Актион» под управлением женщины 1981 года рождения и допустила столкновение с ним. В результате ДТП на месте аварии погибла 14-летняя девушка-пассажир питбайка. Водитель мини-мотоцикла получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медучреждение.