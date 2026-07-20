Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье под колесами иномарки погибла 14-летняя девушка на питбайке

ДТП произошло 19 июля в Чайковском округе.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине дня 19 июля на 1 км автодороги «Ваньки-Степаново» произошло смертельное ДТП. Около 18:00 15-летняя девушка на питбайке «БСЕ» выехала с поля на главную дорогу.

По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, девушка не предоставила преимущество автомобилю «Ссан Енг Актион» под управлением женщины 1981 года рождения и допустила столкновение с ним. В результате ДТП на месте аварии погибла 14-летняя девушка-пассажир питбайка. Водитель мини-мотоцикла получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медучреждение.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.