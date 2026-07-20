Создана система ИИ, способная определять формулы молекул по их 3D-моделям

Благодаря тому, что нейросеть анализирует всю молекулу целиком, в ее работе возникает относительно мало ошибок и «фантомных» связей между атомами по сравнению с уже существующими решениями. В частности, разработка российских ученых способна корректно моделировать соединения с большим числом встроенных в них молекул воды, а также решать другие трудные задачи. Это в несколько десятков раз снизило частоту появления ошибок, что позволит значительным образом улучшить работу систем моделирования и прогнозирования свойств молекул.