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В приморском поселке Врангель благоустроили дворы

Работы провели на Восточном проспекте и улице Бабкина.

Благоустройство дворовых территорий провели в поселке Врангель в Приморском крае, сообщили в агентстве проектного управления региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, на улицах Бабкина, 7 и Восточный проспект, 2/1 специалисты уложили новый асфальт и установили малые архитектурные формы. Работы провели по программам «1000 дворов» и «Дальневосточные дворы».

«Благодаря таким программам, как “1000 дворов” и “Дальневосточные дворы”, этим территориям дана вторая жизнь. Благоустройство дворов является для нас одним из приоритетных направлений развития края. Эта работа направлена, прежде всего, на создание комфортных условий для жизни людей и будет продолжена», — отметил министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.