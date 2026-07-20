В приморском поселке Врангель благоустроили дворы

«Благодаря таким программам, как “1000 дворов” и “Дальневосточные дворы”, этим территориям дана вторая жизнь. Благоустройство дворов является для нас одним из приоритетных направлений развития края. Эта работа направлена, прежде всего, на создание комфортных условий для жизни людей и будет продолжена», — отметил министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин.