В Красноярском крае стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года в Красноярском крае стартовала традиционная акция, цель которой — подготовить к Дню знаний школьников из нуждающихся семей. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Семья» и объединяет усилия соцзащиты, полиции и педагогов. Специалисты проведут рейды, которые помогут выявить нуждающиеся семьи и вовремя оказать им поддержку. Кроме того, пункты сбора помощи открылись во всех комплексных центрах социального обслуживания населения Красноярского края, центрах помощи семье и детям, а также в здании министерства социальной политики. Принимаются новые канцтовары, одежда, обувь. Собранные вещи передадут нуждающимся семьям или в социальные учреждения Красноярского края. Адреса пунктов доступны на сайте министерства социальной политики Красноярского края. По словам главы министерства Ирины Пастуховой, благодаря прошлогодней акции помощь получили 27 тысяч детей. Мы стремимся создать среду, где каждый ребенок будет чувствовать поддержку, а родители не останутся один на один со своими трудностями. До начала учебного года остаются считанные недели. Для родителей это время серьезных расходов, — пояснила министр. Акция продлится до 1 октября.