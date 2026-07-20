63% нижегородцев заметили сокращение очередей на АЗС

В отдельных АЗС Нижегородской области по‑прежнему фиксируется нехватка топлива, но в целом обстановка постепенно нормализуется — многие водители подтверждают улучшение ситуации. Об этом сообщили в Telegram‑канале «Где бензин в Нижнем Новгороде».
Результаты опроса (в нём приняли участие 350 автомобилистов) показывают, что 63% опрошенных заметили сокращение очередей и улучшение доступности бензина. При этом часть водителей пока не отмечают существенных перемен.
В областном министерстве энергетики полагают, что действующие ограничительные меры в скором времени позволят выровнять баланс на топливном рынке. Власти региона не прекращают диалог с поставщиками топлива и федеральными органами власти — цель переговоров заключается в наращивании объёмов поставок горючего.
Ранее губернатор Глеб Никитин оценил ситуацию с бензином в Нижегородской области.