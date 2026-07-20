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63% нижегородцев заметили сокращение очередей на АЗС

При этом часть водителей пока не отмечают существенных перемен.

В отдельных АЗС Нижегородской области по‑прежнему фиксируется нехватка топлива, но в целом обстановка постепенно нормализуется — многие водители подтверждают улучшение ситуации. Об этом сообщили в Telegram‑канале «Где бензин в Нижнем Новгороде».

Результаты опроса (в нём приняли участие 350 автомобилистов) показывают, что 63% опрошенных заметили сокращение очередей и улучшение доступности бензина. При этом часть водителей пока не отмечают существенных перемен.

В областном министерстве энергетики полагают, что действующие ограничительные меры в скором времени позволят выровнять баланс на топливном рынке. Власти региона не прекращают диалог с поставщиками топлива и федеральными органами власти — цель переговоров заключается в наращивании объёмов поставок горючего.

Ранее губернатор Глеб Никитин оценил ситуацию с бензином в Нижегородской области.