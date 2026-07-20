63% нижегородцев заметили сокращение очередей на АЗС

В областном министерстве энергетики полагают, что действующие ограничительные меры в скором времени позволят выровнять баланс на топливном рынке. Власти региона не прекращают диалог с поставщиками топлива и федеральными органами власти — цель переговоров заключается в наращивании объёмов поставок горючего.