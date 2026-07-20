Очереди машин на границе с Литвой и Польшей выросли почти в 4 раза за 2 дня

По данным ведомства, перед польскими пунктами пропуска «Бобровники» («Берестовица») и «Кукурыки» («Козловичи») въезда ожидают порядка 400 грузовиков (80 и 307 соответственно).
«За выходные польские контролирующие службы приняли на свою территорию 25% грузового транспорта», — говорится в сообщении.
На литовском направлении перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») в очереди находятся 160 фур (60 и 110).
По данным ГПК, сопредельная сторона за сутки оформила 22% большегрузов от установленной нормы.
По состоянию на утро понедельника въезда в Польшу через пункты пропуска «Тересполь» («Брест»), «Бобровники» («Берестовица») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») ожидают 580 легковушек (395, 10 и 175) и 13 автобусов.
Отмечается, что за выходные польские контрольные службы оформили 28% авто.
Въезда в Литву через пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») ожидают 140 легковых автомобилей (110 и 30). За двое суток литовская сторона пропустила 56% легковушек от нормы.
На латвийском направлении скоплений транспорта не фиксируется.