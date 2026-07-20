Более 40% заправок в Курской области закрыты из-за отсутствия топлива

«Ъ-Черноземье» также писал, что на прошлой неделе на официальной странице правительства Курской области в соцсети «ВКонтакте» местная жительница опубликовала фото и попросила прокомментировать цены на заправке сети «Калина ойл», которые, достигли в регионе 180 ₽ за литр бензина АИ-95. Региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства ответило пользовательнице, что «цены зависят от поставщиков бензина», и «органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по их регулированию», но регулярно направляют официальные обращения в адрес крупных топливных компаний о необходимости контролировать ситуацию как с наличием топлива, так и с его стоимостью.