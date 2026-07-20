60 тонн топлива отправили в районы Хабаровского края

— Сегодня началась продажа бензина населению. Да, к сожалению, ограничения пока действуют — по 30 л в бак на каждый автомобиль. Но это временно, просим жителей войти в положение и благодарим за понимание, — отметил министр энергетики края Герман Тютюков.