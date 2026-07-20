60 тонн топлива отправили в районы Хабаровского края

Поставки бензина на автозаправочные станции районов начались в Хабаровском крае. В частности, речь идет о Ванинском и Советско-Гаванском районах, где ощущалась нехватка топлива, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня». Первые 60 тонн бензина марки АИ-92 доставили на шесть АЗС сети «Трансбункер».
— Сегодня началась продажа бензина населению. Да, к сожалению, ограничения пока действуют — по 30 л в бак на каждый автомобиль. Но это временно, просим жителей войти в положение и благодарим за понимание, — отметил министр энергетики края Герман Тютюков.
Уже согласована и внеочередная поставка топлива с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В ближайшее время 60 тонн бензина и 30 тонн дизельного топлива будут доставлены бензовозами в муниципалитеты тремя партиями.
Напомним, для того, чтобы не допустить ажиотажного спроса, операторы не отпускают бензин АИ-92 и АИ-95 в канистры.
Как отметили в краевом правительстве, сегодня в регионе на 108 автозаправочных станциях ННК «Альянс» имеется запас топлива в достаточном количестве.
— Вопросы стабилизации топливоообеспечения региона остаются на особом контроле и прорабатываются правительством края с Правительством РФ, федеральными органами власти, нефтяными компаниями.