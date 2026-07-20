В красноярской больнице внедряют генетическое тестирование эмбрионов при ЭКО

Отметим, отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в больнице в 2025 году. Оно стало первым государственным центром в Красноярском крае, где семьи могут пройти полный цикл лечения бесплодия в рамках одной медицинской организации. Ранее такие услуги были доступны только в частных клиниках.