В красноярской больнице внедряют генетическое тестирование эмбрионов при ЭКО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 специалисты осваивают новую методику подготовки биоматериала для генетического тестирования эмбрионов. Технология позволит повысить шансы на успешную беременность при ЭКО и снизить риск рождения ребенка с тяжелыми генетическими патологиями.
Обучение для красноярских эмбриологов проводит преподаватель образовательного центра Научно-исследовательского института имени В. И. Кулакова в Москве Роман Белоногов. Специалисты изучают биопсию эмбрионов, фиксацию и упаковку образцов, а также правила их транспортировки. От точности выполнения этих этапов зависит достоверность генетического анализа.
Генетическое тестирование помогает отобрать для переноса здоровые эмбрионы, исключив те, которые имеют серьезные хромосомные нарушения, в том числе синдром Дауна и синдром Шерешевского — Тернера.
«Благодаря этой диагностике мы существенно снижаем риски прерывания беременности или её остановки из-за генетических нарушений. Это особенно важно для пар, у которых уже были неудачные попытки ЭКО», — пояснил специалист.
Главный врач КМКБ № 4 Вероника Кожухова подчеркнула, что сотрудничество с федеральными экспертами позволяет сразу внедрять современные технологии в практическую работу лаборатории.
Отметим, отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в больнице в 2025 году. Оно стало первым государственным центром в Красноярском крае, где семьи могут пройти полный цикл лечения бесплодия в рамках одной медицинской организации. Ранее такие услуги были доступны только в частных клиниках.
Работа ведется в рамках национального проекта «Семья».