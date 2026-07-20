Сергунина объявила о старте новой экспортной программы столицы

Столичное правительство каждый год продвигает городские культурные проекты на мировом уровне — представители Москвы на регулярной основе принимают участие в выставках, форумах, бизнес-миссиях, гастролях, кинофестивалях и книжных ярмарках. Об этом в понедельник, 20 июля, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, география сотрудничества затрагивает десятки иностранных государств — от Китая, Бразилии и Индии до Турции, Малайзии и Южно-Африканской Республики.
— Опираясь на накопленный опыт и интерес иностранной аудитории, мы инициировали новую программу — «Культурный экспорт Москвы». Ее задачи — укрепление экспортного потенциала креативной экономики города и продвижение российской культуры за рубежом, — уточнила Сергунина.
В рамках проекта уже проводятся различные мероприятия. Так, с 15 по 19 июля китайские, колумбийские и мексиканские эксперты знакомились с работой ведущих московских театров и музеев, участвовали в деловых встречах и обсуждали совместные выставки и возможные контракты.
Кроме того, на Российской креативной неделе состоялась сессия «Расширяя границы: культура Москвы в международном контексте», в которой приняли участие зарубежные партнеры. Ее посвятили глобальным трендам в индустрии и новым форматам сотрудничества.
По итогам 2025 года Индия, Казахстан и Беларусь стали самыми востребованными направлениями для производственного экспорта Москвы. При этом только за первый квартал 2026-го предприятия увеличили поставки на индийский рынок в 2,4 раза.