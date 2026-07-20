Сергунина объявила о старте новой экспортной программы столицы

В рамках проекта уже проводятся различные мероприятия. Так, с 15 по 19 июля китайские, колумбийские и мексиканские эксперты знакомились с работой ведущих московских театров и музеев, участвовали в деловых встречах и обсуждали совместные выставки и возможные контракты.