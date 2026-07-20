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Минпромторг задумался о том, чтобы распространить «российскую полку» на детские товары

В этом году также прорабатывают запуск пилотных мер поддержки.

Источник: Клопс.ru

Минпромторг России рассматривает возможность распространить механизм «российской полки» на детские товары. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы министерства Иван Куликов.

По его словам, ключевым инструментом должен стать законопроект о «российской полке». Документ обяжет торговые сети и маркетплейсы выделять минимальную долю под продукцию отечественных производителей.

Как отметил Куликов, такой механизм должен дать российским компаниям маркетинговые преференции и помочь им конкурировать с зарубежными брендами на равных. После его запуска власти намерены отдельно проработать вопрос о применении этой меры к детским товарам, в том числе к играм и игрушкам.

В Минпромторге добавили, что засилье импортной продукции на полках характерно для многих сегментов. Ведомство, со своей стороны, последовательно занимается созданием более благоприятных условий для российских предприятий.

В этом году также прорабатывают запуск пилотных мер поддержки. Среди них — продвижение детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство игрушек с анимационными образами.

В Минпромторге ранее рассказали, как будет работать «российская полка».