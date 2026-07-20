Минпромторг задумался о том, чтобы распространить «российскую полку» на детские товары

Как отметил Куликов, такой механизм должен дать российским компаниям маркетинговые преференции и помочь им конкурировать с зарубежными брендами на равных. После его запуска власти намерены отдельно проработать вопрос о применении этой меры к детским товарам, в том числе к играм и игрушкам.