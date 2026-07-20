Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму продолжается в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжается регистрация кандидатов на выборы депутатов Государственной думы. Всего в регионе четыре одномандатных избирательных округа. В каждом округе выдвигаются кандидаты, в том числе документы подали кандидаты «Единой России», выдвинутые по итогам предварительного голосования на партийном съезде. Одним из первых документы предоставил кандидат по Енисейскому одномандатному избирательному округу № 61, директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Грачев. Округ включает в себя 17 муниципальных округов. Каждый по-своему интересен, самобытен. Здесь и Арктическая зона, и промышленный Север, и сельскохозяйственные районы, — отметил он. По Центральному одномандатному избирательному округу № 59 документы подал Александр Дроздов, депутат Госдумы. Среди кандидатов есть и участники СВО. Так, Герой России Олег Ликонцев решил подать документы по округу № 58. В округ входит правобережье Красноярска, восточные территории края. Хорошо знакомы мне, это мои родные места. Здесь живу и работаю, — подчеркнул Ликонцев. Свои документы подал действующий депутат Госдумы Сергей Еремин. Он регистрируется кандидатом по избирательному округу № 60. Также отметим, что ранее о планах на выборы депутатов Государственной Думы заявили лидеры партийного списка «Единой России»: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин. По действующему законодательству партия, зарегистрировавшая свой федеральный список, может выдвигать кандидатов в одномандатных округах без сбора подписей в их поддержку. Другие партии, а также самовыдвиженцы должны собрать не менее 3% подписей избирателей соответствующего округа, а если число избирателей в нем не превышает 100 тыс., то не менее 3 тыс. подписей. Напомним, ранее в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы документы предоставили представители Партии пенсионеров, «Родина», Партии прямой демократии, «Коммунисты России», ЛДПР и «Новые люди».