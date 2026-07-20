Спокойное море, но искупаться можно будет не везде: погода на калининградском побережье 20 июля

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +20 °C, волнения на море нет, но ожидается гроза. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +19 °C, воздуха на данный момент +17 °C, в течение дня потеплеет на один градус. Волнения на море нет. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +19 °C, ветер юго-западный, море спокойное. Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +17 °C, есть небольшая волна — примерно несколько сантиметров.