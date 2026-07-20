Более 900 семей в Якутии воспользовались соцконтрактом с начала года

Свыше 900 семей в Якутии с начала года воспользовались соцконтрактом. Его предоставляют по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социального развития республики.
Например, для поиска работы социальный контракт заключили 206 человек, на открытие своего дела средства получили 404 жителя, личного подсобного хозяйства — 102 человека. Для преодоления трудной жизненной ситуации поддержку получили 203 жителя.
Напомним, что заключить социальный контракт могут те, чей доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом причины финансовых затруднений не должны зависеть от самого человека, обратившегося за помощью. Воспользоваться поддержкой может как одинокий человек, так и семья. Подробнее о том, кто может оформить соцконтракт и зачем он нужен, можно прочитать по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.