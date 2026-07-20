Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область готовит 1,4 тысячи учреждений к 1 сентября

При этом в 44 учреждениях образования в рамках государственных программ и нацпроектов реализуются одно- и двухгодичные программы капитального ремонта.

До нового учебного года осталось чуть больше месяца. В Волгоградской области уже стартовала масштабная подготовка — она развёрнута в более чем 1,4 тысячи образовательных учреждений. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 20 июля сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В списке — детские сады, школы, колледжи, вузы и учреждения допобразования.

«При этом в 44 учреждениях образования Волгоградской области в настоящее время в рамках государственных программ и национальных проектов реализуются одно- и двухгодичные программы капитального ремонта», — напомнил глава регионе.

Губернатор поставил перед профильными ведомствами несколько ключевых задач:

обеспечить комплексную безопасность в каждой школе и детском саду;

завершить все ремонты в срок;

особое внимание уделить учреждениям дополнительного образования — кружкам, секциям, творческим студиям, которые играют важную роль в воспитании детей.

Отдельно Андрей Бочаров поручил скоординировать подготовку вузов вместе с Советом ректоров. При этом он попросил обратить особое внимание на первокурсников и выпускников.

Ранее губернатор высоко оценил результаты ЕГЭ в Волгоградской области, успешных выпускников ждут поощрения.