Волгоградская область готовит 1,4 тысячи учреждений к 1 сентября

До нового учебного года осталось чуть больше месяца. В Волгоградской области уже стартовала масштабная подготовка — она развёрнута в более чем 1,4 тысячи образовательных учреждений. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 20 июля сообщил губернатор Андрей Бочаров.