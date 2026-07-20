Волгоградская область готовит 1,4 тысячи учреждений к 1 сентября

До нового учебного года осталось чуть больше месяца. В Волгоградской области уже стартовала масштабная подготовка — она развёрнута в более чем 1,4 тысячи образовательных учреждений. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 20 июля сообщил губернатор Андрей Бочаров.
В списке — детские сады, школы, колледжи, вузы и учреждения допобразования.
«При этом в 44 учреждениях образования Волгоградской области в настоящее время в рамках государственных программ и национальных проектов реализуются одно- и двухгодичные программы капитального ремонта», — напомнил глава регионе.
Губернатор поставил перед профильными ведомствами несколько ключевых задач:
обеспечить комплексную безопасность в каждой школе и детском саду;
завершить все ремонты в срок;
особое внимание уделить учреждениям дополнительного образования — кружкам, секциям, творческим студиям, которые играют важную роль в воспитании детей.
Отдельно Андрей Бочаров поручил скоординировать подготовку вузов вместе с Советом ректоров. При этом он попросил обратить особое внимание на первокурсников и выпускников.
Ранее губернатор высоко оценил результаты ЕГЭ в Волгоградской области, успешных выпускников ждут поощрения.