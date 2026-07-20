Минздрав изменил стандарты диагностики и лечения рака в Беларуси

Дерматоскоп — это высокоточный аппарат для обследования кожи и родинок, который увеличивает изображение в 20−140 раз и выводит его на монитор. По словам завотделением малоинвазивной хирургии дневного пребывания РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктора медицинских наук, доцента Натальи Тризна, дерматоскопия сегодня — это главный метод диагностики рака кожи, особенно на ранних стадиях (здесь подробнее).