Минздрав изменил стандарты диагностики и лечения рака в Беларуси

Минздрав Беларуси обновил клинический протокол диагностики и лечения злокачественных новообразований кожи, мягких тканей и костей, сообщает Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.
Главный акцент делается на ранний скрининг визуальных форм рака и строгую этапность оказания помощи пациентам. В поликлиниках обязательным должны стать цифровые дерматоскопы, а дерматоскопия применяться при любых подозрительных родинках.
Дерматоскоп — это высокоточный аппарат для обследования кожи и родинок, который увеличивает изображение в 20−140 раз и выводит его на монитор. По словам завотделением малоинвазивной хирургии дневного пребывания РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктора медицинских наук, доцента Натальи Тризна, дерматоскопия сегодня — это главный метод диагностики рака кожи, особенно на ранних стадиях (здесь подробнее).
Кроме того, в протоколе определены четкие сроки проведения биопсии и гистологического исследования. Все это направлено на минимизация времени ожидания результата.
Что касается тактики лечения, то обновлены схемы таргетной и иммунотерапии для запущенных стадий меланомы и сарком.
Определена и маршрутизация: пациент с подозрением теперь направляется строго в межрайонный или областной онкодиспансер по чек-листу.
Кстати, по данным белорусского канцер-регистра, меланома, один из самых агрессивных видов рака, в Беларуси за последние 10 лет вырос на 24%.
Положительная информация: ожидаемая продолжительность жизни белорусов скоро станет почти на два года выше.
Мы писали, что оплачивают белорусы за дверью своей квартиры в многоэтажке, чем из общих благ могут пользоваться и как на это влияет метраж жилья.
А еще ученые сказали, каким будет урожай лисичек и белых грибов в Беларуси в 2026 году.