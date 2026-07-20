Расписание трех электричек изменилось в Нижегородской области

С 20 июля в Нижегородской области вступили в силу изменения в расписании трёх пригородных поездов. Об этом проинформировала Волго‑Вятская пригородная пассажирская компания. Корректировки разработаны с учётом пассажиропотока и направлены на повышение удобства перевозок: они затрагивают время отправления, прибытия и продолжительность стоянок на ключевых остановках.
Электричка № 6247 (Правдинск — Нижний Новгород) теперь отправляется из Правдинска в 06:47 (на 1 минуту раньше прежнего времени). Далее поезд следует по маршруту: Канифольный — 06:51,5−06:52, Балахна — 06:57−06:58, Лукино — 07:03−07:03,5, Алешино — 07:06,5−07:07, Козино — 07:12−07:13, Дубравная — 07:16−07:16,5, Высокое — 07:19−07:19,5, Народная — 07:21,5−07:22, Копосово — 07:24,5−07:25, Починки — 07:28−07:29, Светлоярская — 07:31,5−07:32, Кооперативная — 07:34,5−07:35, Чаадаево — 07:38,5−07:39, Лесной городок — 07:42,5−07:43, Юдинцева — 07:45−07:45,5, Костариха — 07:49−07:50, прибытие на станцию Нижний Новгород‑Московский — в 08:00.
Изменения коснулись и электрички № 6414 (Нижний Новгород — Заволжье‑Пассажирская): отправление со станции Нижний Новгород‑Московский теперь происходит в 16:10 (также на 1 минуту раньше). На маршруте скорректировано время прохождения остановок: Костариха — 16:20−16:21, Юдинцева — 16:24−16:24,5, Лесной городок — 16:26,5−16:27, Чаадаево — 16:29,5−16:30, Кооперативная — 16:33,5−16:34, Светлоярская — 16:36−16:36,5, Починки — 16:38−16:39. Дальнейшее движение осуществляется согласно действующему расписанию.
Поезд № 6258 (Нижний Новгород — Правдинск) также отправился по обновлённому графику: отправление со станции Нижний Новгород‑Московский — в 17:13 (раньше на 1 минуту). Промежуточные остановки: Костариха — 17:23−17:24, Юдинцева — 17:27−17:27,5, Лесной городок — 17:29,5−17:30, Чаадаево — 17:33−17:33,5, Кооперативная — 17:37−17:37,5, Светлоярская — 17:39,5−17:40, Починки — 17:42−17:43. Далее состав следует в соответствии с утверждённым расписанием.
Пассажирам настоятельно рекомендуется заблаговременно проверять актуальное расписание. Его можно найти на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении либо на информационных стендах железнодорожных вокзалов и станций.
Ранее дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые Горы запустили 9 июля.