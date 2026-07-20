Расписание трех электричек изменилось в Нижегородской области

С 20 июля в Нижегородской области вступили в силу изменения в расписании трёх пригородных поездов. Об этом проинформировала Волго‑Вятская пригородная пассажирская компания. Корректировки разработаны с учётом пассажиропотока и направлены на повышение удобства перевозок: они затрагивают время отправления, прибытия и продолжительность стоянок на ключевых остановках.