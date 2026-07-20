Полиция искала алкоголь и наркотики в Прибрежном

Сотрудники ОМВД России по Московскому району Калининграда совместно с коллегами из регионального УМВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» в микрорайоне Прибрежный. Основные цели рейда — профилактика и пресечение административных правонарушений и преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение дорожно-транспортной безопасности.
На территории микрорайона работали наружные наряды и мобильные группы сотрудников полиции и дружинников. Полицейские проверили лиц, состоящих на различных видах учёта, торговые точки, общежития, стоянки транспортных средств и гаражные общества. За время проведения операции выявлено 11 административных правонарушений, среди которых — распитие алкоголя и появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, а также нарушения правил дорожного движения.
Инспекторы Госавтоинспекции проверили более 50 транспортных средств. Один из водителей, 43-летний мужчина, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что был привлечён к ответственности и отстранён от управления автомобилем. В ходе операции задержан местный житель, находившийся в розыске по линии судебных приставов Багратионовского района, а также ещё один фигурант, подозреваемый в уклонении от административного надзора.
Особое внимание уделили проверке торговых точек на предмет нарушений правил реализации алкогольной продукции. На улице Заводской выявлен факт незаконной продажи алкоголя 36-летним калининградцем. У него изъято 14,5 литров алкогольной продукции. Кроме того, в одном из магазинов предприниматель хранил пять 150-литровых кег с пивом без соответствующей маркировки. По этим фактам проводится проверка.
Также сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в незаконной культивации наркосодержащих растений. У него изъяли 31 куст конопли. По результатам криминалистического исследования в отношении мужчины будет принято процессуальное решение.