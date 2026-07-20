Полиция искала алкоголь и наркотики в Прибрежном

Инспекторы Госавтоинспекции проверили более 50 транспортных средств. Один из водителей, 43-летний мужчина, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что был привлечён к ответственности и отстранён от управления автомобилем. В ходе операции задержан местный житель, находившийся в розыске по линии судебных приставов Багратионовского района, а также ещё один фигурант, подозреваемый в уклонении от административного надзора.