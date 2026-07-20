У гостиницы «Калининград» организовали «бесшовную» велосвязь

В районе остановки «Гостиница “Калининград”» горвласти впервые разделили пешеходный и велосипедный трафик. Совмещенную с тротуаром велодорожку, согласно проекту, решено увести за автобусную остановку, чтобы уменьшить число конфликтных ситуаций. За остановкой велодорожка снова делает поворот и вливается в велополосу, которая ранее была выделена разметкой на проезжей части. Об организации бесшовной велосвязи на этом участке в пятницу, 17 июля, рассказал председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.