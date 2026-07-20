В Волгоградской области отказали в Аллее Героев погибшим на СВО

В рабочем поселке Рудня Волгоградской области родным погибших на СВО отказывают в благоустройстве Аллеи Героев. Администрация района принимает такие проекты без учета мнения жителей, а их инициативы отклоняют под предлогом того, что СВО еще не закончена, — пишет v1.ru.
Жители Рудни записали видеообращение к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой помочь увековечить память погибших. По словам волгоградцев, два года они получают от властей только формальные отписки, а депутаты не приглашают их на обсуждение вопросов увековечивания памяти. Уже дважды жителям отказали в благоустройстве Аллеи Героев СВО.
В поселке есть Аллея Воинской Славы имени Героя Советского Союза Павла Ржевского, ее благоустроили за госсубсидии без проекта и согласований. Памятный знак «Героям СВО» высотой 1,5 метра установили без общественного обсуждения. Жители просят независимо оценить ответы на их обращения.
Глава района Владимир Полетаев ответил, что мемориалы рекомендуется создавать по отдельным проектам не ранее чем через 2 года после события. Он указал на нюансы: часть участников СВО числятся пропавшими без вести, а некоторые жители уходили на СВО не из Рудни и захоронены не в районе. При этом глава Руднянского района Полетаев отметил, что считает Аллею Героев преждевременной — аналогичная аллея в память о погибших героях войны по улице Красная уже существует.
Ранее сообщалось о главных волгоградских новостях 20 июля.