В Волгоградской области отказали в Аллее Героев погибшим на СВО

Глава района Владимир Полетаев ответил, что мемориалы рекомендуется создавать по отдельным проектам не ранее чем через 2 года после события. Он указал на нюансы: часть участников СВО числятся пропавшими без вести, а некоторые жители уходили на СВО не из Рудни и захоронены не в районе. При этом глава Руднянского района Полетаев отметил, что считает Аллею Героев преждевременной — аналогичная аллея в память о погибших героях войны по улице Красная уже существует.