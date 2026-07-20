Омские резиденты «Сколково» создали свой аналог западной нейросети Gamma

В Омске создали нейросеть, которая делает презентации за минуту. Называется она Slidy AI, это полностью российская разработка.
Нейросеть не уступает, а даже превосходит американские аналоги, заверили представители самой компании, создавшей ее, ООО «ИИ».
Это ООО, работающее и как резидент «Сколково», создало продукт, который собрал лучшее от западных сервисов, например, Gamma, но адаптирован под российские ситуации.
Система сама собирает структуру, подбирает дизайн, пишет текст, работает без VPN и без проблем с оплатой. Серверы ее расположены в России, интерфейс на русском.
Этим ИИ пользуются уже более 4,5 млн пользователей по стране. Но разработчики на этом не останавливаются. Нейросеть уже готовят к усилению возможностей. В ближайшее время она научится писать доклады, рефераты и даже официальные документы по ГОСТу.