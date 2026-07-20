Омские резиденты «Сколково» создали свой аналог западной нейросети Gamma

Этим ИИ пользуются уже более 4,5 млн пользователей по стране. Но разработчики на этом не останавливаются. Нейросеть уже готовят к усилению возможностей. В ближайшее время она научится писать доклады, рефераты и даже официальные документы по ГОСТу.