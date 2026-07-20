Росприроднадзор выявил 12 неустраненных нарушений на станции аэрации

Росприроднадзор выявил 12 неустраненных экологических нарушений на Нижегородской станции аэрации. Ранее ведомство провело внеплановую проверку АО «ОКО», в которой оценило исполнение ранее выданных предписаний об устранении экологических нарушений.
Напомним, нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях были выявлены во время проверок в августе и октябре 2025 года по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Тогда «ОКО» привлекли к административной ответственности и обязали устранить выявленные нарушения.
Однако последняя проверка показала, что предприятие продолжает игнорировать предписания. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали 12 неустраненных нарушений.
Сами очистные сооружения продолжают работать неэффективно. Пробы сточных вод показали превышение нормативов допустимых сбросов по марганцу, меди и нефтепродуктам, а также превышение предельно допустимой концентрации анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ). В Росприроднадзоре отметили, что стоки предприятия продолжают оказывать негативное воздействие на Волгу.
Кроме того, на одном из источников выбросов зафиксировано превышение нормативов по сероводороду в 9,5 раза. На ряде источников по-прежнему отсутствуют нормативы предельно допустимых выбросов для ряда загрязняющих веществ, включая метилмеркаптан, фенол, формальдегид, сероводород и аммиак. Также специалисты признали недостоверным представленный предприятием отчет по инвентаризации источников выбросов.
Проверка выявила нарушения и в сфере обращения с отходами. По информации Росприроднадзора, предприятие не обеспечило безопасные условия временного хранения отходов. Кроме того, «ОКО» продолжает размещать отходы IV класса опасности на иловых картах без обязательной лицензии, а сами иловые карты не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов.
Также предприятие не внесло в полном объеме плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. В настоящее время ее взыскание осуществляется в суде. Предприятию выдано новое предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.
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