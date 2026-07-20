Росприроднадзор выявил 12 неустраненных нарушений на станции аэрации

Проверка выявила нарушения и в сфере обращения с отходами. По информации Росприроднадзора, предприятие не обеспечило безопасные условия временного хранения отходов. Кроме того, «ОКО» продолжает размещать отходы IV класса опасности на иловых картах без обязательной лицензии, а сами иловые карты не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов.