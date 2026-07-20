На востоке Москвы появились три современные пляжные зоны

«Большой Перовский пруд — популярное место для отдыха и прогулок жителей Перовской и Кусковской улиц. В 2012 году провели работы по его реабилитации — очистили от ила, углубили дно, реконструировали водосброс, укрепили берега, высадили водные растения. Новую зону отдыха оснастили всем необходимым — установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, оборудовали душевые и туалетные модули. Кроме того, организовали две детские и две спортивные площадки — по одной на каждой стороне, многофункциональный павильон с кафе», — добавил он.