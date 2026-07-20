Горняки Усольского калийного комбината стали победителями соревнований горноспасательных команд

— На усольской земле соревнования горноспасателей проходили впервые. Добровольные горноспасательные формирования — это люди, которые незамедлительно приходят на помощь при чрезвычайных ситуациях. Те, кто сталкиваются с опасностью до прибытия профессиональных спасателей. Они обучены оказанию первой помощи и работе в экстремальных условиях. Вместе они представляют команду настоящих профессионалов, преданных своему делу и готовых в любой момент прийти на выручку. Высокий результат команды Усольского калийного комбината — это итог большой и системной работы, которая проводится с добровольцами.