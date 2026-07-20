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В Красноярске озеленители восстановили клумбы в трех скверах и обратились с просьбой к горожанам

Озеленители «Красгорпарка» восстановили цветники в трех красноярских скверах. Посадки пострадали после зимы и действий вандалов.

Озеленители «Красгорпарка» восстановили цветники в трех красноярских скверах. Посадки пострадали после зимы и действий вандалов.

В сквере Сурикова обновили центральную клумбу у памятника художнику. Там высадили более 360 многолетников, в том числе астранцию, ирис сибирский, котовник Фассена, веронику и астры.

В сквере имени Юдина на входной группе заменили погибшие растения. Теперь там растут 35 кустов котовника Фассена и вейника остроцветкового.

В Покровском сквере также обновили входную зону. Здесь высадили 94 кустарника: спирею, пузыреплодник и вейник.

Горожан просят бережно относиться к новым посадкам, чтобы скверы оставались ухоженными и зелеными.

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