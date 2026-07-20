В Новороссийске отменили электронную запись на АЗС

Электронная запись на АЗС больше не работает — ни по телефону горячей линии, ни через чат-бот. Однако те, кто уже получил талоны ранее, смогут заправиться по ним в указанное время.
В МЦУ пояснили, что отмена записи связана с увеличением поставок топлива в город. Очереди на заправках заметно сократились, поэтому необходимость в предварительной записи отпала.
Ранее «РГ» писала, что данную инициативу запустили 13 июля — она помогала избегать скопления машин. Талоны выдавались не чаще одного раза в сутки и привязываются к номеру телефона и автомобиля. Если водитель опоздал, талон аннулировался.