В Самаре обновят две библиотеки и закупят для них тысячи книг

В Самаре ремонтируют библиотеки № 3 и № 13. Недавно ход работ там проверил глава Самары Иван Носков. Библиотеку № 13 ремонтировали два года, там заменили крышу, коммуникации, выполнили другие работы.
«Вскоре оснастим помещения новым оборудованием, пополним книжный фонд более чем 10 тысяч новых книг и откроем для читателей», — сообщил глава города в своем канале в МАКС.
Возле библиотеки хотят разбить «Сквер читателей», его проект будут согласовывать с жителями дома.
В детской библиотеке № 3 площадь ремонта составила около 700 квадратных метров. Работы немного отстают от графика, но подрядчик обещает все наверстать без потери качества. Сейчас здесь завершают отделку и монтаж сплит-систем, вентиляции.