В Хабаровске три дальневосточные группы выступят в финале конкурса

Как пояснил член жюри Денис Рублевский, количество поступивших заявок — более 140 от коллективов из 12 регионов — сделало отбор более трудоёмким. При этом жюри отметило высокий уровень жанрового разнообразия: на конкурс заявились как опытные музыканты, так и молодые команды. География участников охватила весь ДФО: от Магаданской области до Забайкальского края.