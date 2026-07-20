Три дня жары под 30 градусов ожидаются в Воронежской области

Сильная жара, которая сменится прохладой и дождями, ожидается в Воронежской области на новой рабочей неделе. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.
Днём в понедельник, 20 июля, воздух прогреется до +27°… +29°. Осадков не предвидится.
В ночь на вторник, 21 июля, столбики термометров покажут +16°… +18°. В дневные часы будет +28°… +30°. В это время пройдёт небольшой дождь.
В среду, 22 июля, осадки также ожидаются в светлое время суток. При этом столбики термометров достигнут отметки в +28°. Ночью будет около +18°.
В четверг, 23 июля, дождь будет идти как в тёмное время суток, так и в светлое. Кроме того, днём прогремит гроза. Ночью температура воздуха составит +16°, днём — около +25°.
Осадки, сопровождающиеся грозой, ожидаются и в пятницу, 24 июля. В тёмное время суток столбики термометров покажут +16°, в светлое — около +24°.