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Три дня жары под 30 градусов ожидаются в Воронежской области

К концу рабочей недели температура воздуха днём начнёт снижаться.

Источник: АиФ Воронеж

Сильная жара, которая сменится прохладой и дождями, ожидается в Воронежской области на новой рабочей неделе. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Днём в понедельник, 20 июля, воздух прогреется до +27°… +29°. Осадков не предвидится.

В ночь на вторник, 21 июля, столбики термометров покажут +16°… +18°. В дневные часы будет +28°… +30°. В это время пройдёт небольшой дождь.

В среду, 22 июля, осадки также ожидаются в светлое время суток. При этом столбики термометров достигнут отметки в +28°. Ночью будет около +18°.

В четверг, 23 июля, дождь будет идти как в тёмное время суток, так и в светлое. Кроме того, днём прогремит гроза. Ночью температура воздуха составит +16°, днём — около +25°.

Осадки, сопровождающиеся грозой, ожидаются и в пятницу, 24 июля. В тёмное время суток столбики термометров покажут +16°, в светлое — около +24°.