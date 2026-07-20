Ровно 90 лет назад новосибирец Байдуков совершил рекордный перелёт

В Новосибирске вспоминают подвиг земляка: ровно 90 лет назад,
«Георгий Байдуков стал первым Героем Советского Союза в истории Новосибирской области», — отметили в пресс-службе музея Новосибирска.
В экипаже Байдуков, уроженец села Бурково Новосибирской области, был вторым пилотом. Командиром самолёта выступал Валерий Чкалов, штурманом — Александр Беляков.
За 56 часов 20 минут лётчики преодолели 9 374 километра без посадки, что стало одним из важнейших достижений советской авиации 1930-х годов.
За героизм, проявленный при выполнении перелёта, 24 июля 1936 года Георгию Байдукову присвоили звание Героя Советского Союза. В 1937 году экипаж повторил успех, совершив беспосадочный перелёт в Америку через Северный полюс.