Ровно 90 лет назад новосибирец Байдуков совершил рекордный перелёт

В Новосибирске вспоминают подвиг земляка: ровно 90 лет назад, 20—22 июля 1936 года, Георгий Байдуков в составе экипажа самолёта АНТ-25 совершил легендарный беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный Ледовитый океан — Петропавловск-Камчатский — остров Удд в устье Амура.