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Ровно 90 лет назад новосибирец Байдуков совершил рекордный перелёт

Экипаж АНТ-25 преодолел 9 374 километра за 56 часов 20 минут.

Источник: Музей Новосибирска

В Новосибирске вспоминают подвиг земляка: ровно 90 лет назад, 20—22 июля 1936 года, Георгий Байдуков в составе экипажа самолёта АНТ-25 совершил легендарный беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный Ледовитый океан — Петропавловск-Камчатский — остров Удд в устье Амура.

«Георгий Байдуков стал первым Героем Советского Союза в истории Новосибирской области», — отметили в пресс-службе музея Новосибирска.

В экипаже Байдуков, уроженец села Бурково Новосибирской области, был вторым пилотом. Командиром самолёта выступал Валерий Чкалов, штурманом — Александр Беляков.

За 56 часов 20 минут лётчики преодолели 9 374 километра без посадки, что стало одним из важнейших достижений советской авиации 1930-х годов.

За героизм, проявленный при выполнении перелёта, 24 июля 1936 года Георгию Байдукову присвоили звание Героя Советского Союза. В 1937 году экипаж повторил успех, совершив беспосадочный перелёт в Америку через Северный полюс.