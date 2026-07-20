В селе Чермен в Северной Осетии построят спортплощадку

Строительство открытой спортивной площадки в селе Чермен в Северной Осетии завершается при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации местного самоуправления Пригородного муниципального района.
В новом пространстве предусмотрены беговые дорожки, места для футбола, баскетбола, занятий гимнастикой и многими другими видами спорта. Там установят таблички с QR-кодами, по которым с помощью мобильного телефона можно получить доступ к видеоинструкциям и готовым программам тренировок. Спортивная площадка позволит заниматься разнообразными физическими упражнениями, проводить игры и тренировки, направленные на развитие силы и выносливости.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.