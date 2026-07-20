В селе Чермен в Северной Осетии построят спортплощадку

В новом пространстве предусмотрены беговые дорожки, места для футбола, баскетбола, занятий гимнастикой и многими другими видами спорта. Там установят таблички с QR-кодами, по которым с помощью мобильного телефона можно получить доступ к видеоинструкциям и готовым программам тренировок. Спортивная площадка позволит заниматься разнообразными физическими упражнениями, проводить игры и тренировки, направленные на развитие силы и выносливости.