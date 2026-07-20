Выбросы сероводорода на Нижегородской станции аэрации превышают норму в 9,5 раз

Росприроднадзор внепланово оценил соблюдение экологических норм на Нижегородской станции аэрации (НСА). Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
Специалисты проверили, выполнило ли АО «ОКО» требования по ранее выданным предписаниям. Оказалось, что они не исполнены в полном объеме: инспекторы выявили 12 нарушений. Так, очистные сооружение НСА продолжают работать неэффективно — отборы проб показали превышение норм по марганцу, меди и нефтепродуктам. Стоки загрязняют Волгу.
На одном из источников выбросов зафиксировано превышение нормативов по сероводороду в 9,5 раз. Кроме того, АО «ОКО» продолжает хранить мусор на необорудованных площадках.
Предприятие не внесло полную плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Сейчас деньги взыскивают через суд.
Напомним, стартовала активная фаза второго этапа модернизации Нижегородской станции аэрации.