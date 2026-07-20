Выбросы сероводорода на Нижегородской станции аэрации превышают норму в 9,5 раз

Специалисты проверили, выполнило ли АО «ОКО» требования по ранее выданным предписаниям. Оказалось, что они не исполнены в полном объеме: инспекторы выявили 12 нарушений. Так, очистные сооружение НСА продолжают работать неэффективно — отборы проб показали превышение норм по марганцу, меди и нефтепродуктам. Стоки загрязняют Волгу.