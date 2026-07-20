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В Калининграде ищут подрядчика для устройства тротуара на ул. Маркса за 99,2 млн рублей

Работы необходимо выполнить за 290 дней.

Власти Калининграда ищут подрядчика для устройства тротуара на участке ул. Карла Маркса от ул. Красной до проспекта Мира. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Заявки на участие в торгах принимают до 24 июля. Итоги аукциона планируют подвести 28 июля. Максимальная цена контракта — 99 258 101 рубль. Порядка 31,2 млн планируют освоить в текущем году, ещё более 68 млн — в 2027-м. На исполнение контракта отводится 320 дней, непосредственно на работы — 290 дней. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

«Работ много и они сложные. Можно было и просто катком всё под асфальт, но улица в “историческом” районе, а потому подход к ней со стороны архитекторов максимально щепетильный: одних только покрытий восемь типов, и асфальт предназначен только для велодорожки. И ещё новые остановочные павильоны нужно смонтировать», — прокомментировали закупку в пресс-службе администрации Калининграда.

В январе 2025 года на ремонт участка ул. Карла Маркса от ул. Космонавта Леонова до Красной выделяли 43,3 млн рублей. ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» согласилось выполнить работы за 35 099 410 рублей, однако исполнение контракта было прекращено. В мае 2025 года на устройство тротуара на указанном участке улицы выделили 32,3 млн рублей. Контракт заключили 20 июня с ООО «Мосинжиниринг». Стоимость работ составила 29,2 млн.

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