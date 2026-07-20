В Калининграде ищут подрядчика для устройства тротуара на ул. Маркса за 99,2 млн рублей

«Работ много и они сложные. Можно было и просто катком всё под асфальт, но улица в “историческом” районе, а потому подход к ней со стороны архитекторов максимально щепетильный: одних только покрытий восемь типов, и асфальт предназначен только для велодорожки. И ещё новые остановочные павильоны нужно смонтировать», — прокомментировали закупку в пресс-службе администрации Калининграда.