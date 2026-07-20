Лесосибирского бизнесмена осудили за контрабанду древесины

В Лесосибирске суд вынес приговор в отношении директора коммерческой организации, занимающейся поставками пиломатериалов в зарубежные страны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Установлено, что с 2021 по 2025 год в Лесосибирске руководитель компании организовал вывоз в Китай и другие страны пиломатериалов ценных хвойных и лиственных пород. Чтобы придать незаконным поставкам видимость легальности, в документы вносились недостоверные сведения о происхождении леса и его поставщиках. Всего таким образом удалось вывезти около 1 тысячи кубометров лесоматериалов стоимостью более 6,6 миллиона рублей. В прошлом году при проверке очередной партии древесины сотрудники таможни установили, что предъявленные бизнесменом документы не подтверждают законность происхождения продукции. Суд назначил предпринимателю наказание — 6 лет лишения свободы условно. Кроме того, в доход государства конфискованы деньги в сумме более 6,6 миллиона рублей и изъятая лесопродукция.