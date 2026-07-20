На Урале клиентка отсудила 100 тысяч у парикмахерской после окрашивания волос

Чтобы подтвердить, что самочувствие женщины кардинально изменилось именно из-за краски, назначили и провели судебно-медицинскую экспертизу. Подтвердилось: до процедуры у женщины никогда не возникло подобных проблем, не было ни заболеваний кожи головы, ни проблем с волосяным покровом, а это значит, столь резкую реакцию организма вызвал именно состав красителя.