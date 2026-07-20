На Урале клиентка отсудила 100 тысяч у парикмахерской после окрашивания волос

Жительница Новоуральска решила сменить имидж и отправилась в парикмахерскую. Казалось бы, история с преображением — рядовая процедура, выбрал краску для окрашивания волос, запасся терпением, пока мастер колдует над новым образом, и готово. Однако для Ольги все пошло не по плану. Во время окрашивания ее самочувствие резко ухудшилось. Пришлось вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали отек Квинке.
«Причиной назвали химический состав краски. Женщине пришлось пройти долгий курс лечения: она наблюдалась у трихолога, аллерголога и дерматовенеролога. Каждый подтвердил диагноз и назначил терапию», — уточнили детали случившегося в пресс-службе судов Свердловской области.
Чтобы подтвердить, что самочувствие женщины кардинально изменилось именно из-за краски, назначили и провели судебно-медицинскую экспертизу. Подтвердилось: до процедуры у женщины никогда не возникло подобных проблем, не было ни заболеваний кожи головы, ни проблем с волосяным покровом, а это значит, столь резкую реакцию организма вызвал именно состав красителя.
Суд взыскал с предпринимателя, которому принадлежит салон красоты, стоимость окрашивания — 25 625 рублей, расходы на лечение (почти 5600 рублей), компенсацию морального вреда (10 тысяч) и штраф за отказ решить вопрос в досудебном порядке — более 33 тысяч рублей. Общая сумма выплат превысила 100 тысяч рублей.
История напоминает: перед окрашиваем волос в салонах красоты непременно стоит просить сделать аллергопробу на краску, которая будет использоваться.