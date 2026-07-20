Опрос показал, что половина россиян работают прежде всего ради дохода

Почти для половины россиян (48%) работа является прежде всего источником дохода. 28% считают ее важной частью жизни, но подчеркивают необходимость баланса между работой и личным временем. Для 12% работа не занимает значимого места в жизни и они хотели бы уделять ей как можно меньше времени. Любимым делом и способом самореализации работу назвали 11% респондентов. Менее 1% затруднились определить свое отношение к ней.
Главными факторами при оценке работы и условий труда респонденты назвали стабильность и уверенность в будущем (34%) и высокий доход (31%). Для 13% наиболее важен баланс между работой и личной жизнью, для 8% — комфортная атмосфера в коллективе, для 4% — удобный график. Интересные задачи на работе важны для 3%, для стольких же — возможность приносить пользу людям. Карьерный рост и профессиональное развитие наиболее важны для 2% респондентов, столько же назвали возможность работать удаленно.
Продолжительность рабочего дня
У большинства участников опроса (44%) рабочий день длится 8 часов. Менее 8 часов трудится 20%, столько же — от 9 до 10 часов. О работе по 11—12 часов сообщили 8%, более 12 часов в день — 4%, а у 5% продолжительность рабочего дня не фиксирована.
Представления респондентов о нормальной продолжительности рабочего времени заметно различаются. 33% респондентов готовы работать столько, сколько требуется для завершения проекта, даже если это выходит за рамки установленного графика. 26% согласны задерживаться только при условии, что дополнительное время будет оплачено или компенсировано отгулом. Строго придерживаются продолжительности рабочего дня, указанной в трудовом договоре, 23% опрошенных. У 18% ненормированный рабочий день, поэтому они вообще не отслеживают количество отработанных часов.
Переработки
Что касается переработок, то 16% опрошенных работают дольше установленного графика практически каждый день, 15% делают это несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц задерживаются на работе 23% участников, а перерабатывают реже одного раза в месяц 29%. Никогда не выходят за рамки установленного рабочего времени 16% респондентов.
46% россиян работают сверх графика, поскольку стремятся выполнить свои обязанности как можно лучше. Слишком большой объем задач заставляет задерживаться 21% респондентов, а 8% признались, что им сложно остановиться, пока начатая задача не будет завершена. Давление со стороны руководства или коллег назвали причиной переработок 8% участников опроса, а страх потерять работу или быть уволенным заставляет перерабатывать лишь 4% респондентов. Столько же опрошенных остаются на работе дольше, поскольку это принято в коллективе. Возможность быстрее добиться карьерного роста или повышения зарплаты мотивирует только 3% опрошенных.
Около 3% предложили собственные варианты ответа, где большинство перерабатывает, чтобы увеличить свой доход за счет дополнительной работы. По 1% сообщили, что работа помогает им отвлечься от личных проблем или что они задерживаются по привычке, поскольку не знают, чем занять свободный вечер.
Если после выполнения собственных обязанностей начальник попросит их остаться и помочь другим сотрудникам, 36% согласятся без вопросов, поскольку считают это частью командной работы. 26% также останутся, но будут испытывать раздражение и в следующий раз постараются найти причину уйти вовремя. Вежливо отказаться, сославшись на личные планы, даже если их нет, готовы 18% респондентов, и лишь 8% попросят официально оформить и оплатить переработку, а при отказе работодателя не станут оставаться. Не смогли определиться со своей реакцией 11%.
Как работа влияет на мысли и состояние
Рабочие вопросы продолжают занимать мысли многих респондентов даже в свободное время. Постоянно думают о работе 13% опрошенных, часто — 30%, иногда — 28%. Редко вспоминают о работе 17%, а 11% заявили, что никогда не возвращаются мыслями к рабочим вопросам вне рабочего времени.
В основном положительное влияние работы на физическое и эмоциональное состояние отметили 15% опрошенных, еще 28% считают его скорее положительным. Вместе с этим 28% заявили, что работа влияет на них скорее отрицательно, а 17% оценили ее влияние как преимущественно отрицательное. 12% затруднились с ответом.
Трудоголики или нет
47% опрошенных в той или иной степени считают себя трудоголиками: определенно согласились с таким определением 14% респондентов, еще 33% скорее согласны, чем нет. Столько же (47%) имеют противоположную точку зрения: 30% скорее не считают себя трудоголиками, а 17% полностью отвергают такую характеристику. 5% затруднились отнести себя к одной из этих групп.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail