Опрос показал, что половина россиян работают прежде всего ради дохода

Если после выполнения собственных обязанностей начальник попросит их остаться и помочь другим сотрудникам, 36% согласятся без вопросов, поскольку считают это частью командной работы. 26% также останутся, но будут испытывать раздражение и в следующий раз постараются найти причину уйти вовремя. Вежливо отказаться, сославшись на личные планы, даже если их нет, готовы 18% респондентов, и лишь 8% попросят официально оформить и оплатить переработку, а при отказе работодателя не станут оставаться. Не смогли определиться со своей реакцией 11%.