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Калининградская область поднялась на 30 место в рейтинге по развитию ипотеки

В 2025 году регион занимал 33 строчку.

Калининградская область поднялась на 30 место в рейтинге по развитию ипотеки. В 2025 году регион занимал 33 строчку. Об этом сообщили в исследовании РИА Новости.

Эксперты рассчитали отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения. Исследование охватило период с 1 июня 2025-го по 1 июня 2026-го.

В Калининградской области показатель составил 16,2. Динамика числа кредитов за пять месяцев 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025-го выросла на 34,7%. По данным исследования, средний размер ипотеки в регионе составляет 4,15 миллиона рублей, а доля просроченной задолженности — 0,91%.

Лидерами рейтинга стали Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Саха. В конце списка оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия.

В 2025 году сообщали, что власти хотят запустить специальную ипотеку для жителей Калининградской области. «Мы сейчас считаем, сколько она стоит. Потому что у нас за счёт туристического потока, за счёт проектов цена квадратного метра сильно растёт — это раз. А второе — она растёт за счёт логистики», — сообщал губернатор Алексей Беспрозванных.

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