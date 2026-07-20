Калининградская область поднялась на 30 место в рейтинге по развитию ипотеки

В 2025 году сообщали, что власти хотят запустить специальную ипотеку для жителей Калининградской области. «Мы сейчас считаем, сколько она стоит. Потому что у нас за счёт туристического потока, за счёт проектов цена квадратного метра сильно растёт — это раз. А второе — она растёт за счёт логистики», — сообщал губернатор Алексей Беспрозванных.