Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и потепление до +30°C ожидают нижегородцев на этой неделе

После жары во вторник в регион придут затяжные осадки, которые задержатся до самого конца недели.

Дождливая и переменчивая погода ожидает жителей Нижнего Новгорода на текущей неделе. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», самым жарким днём станет вторник, 21 июля, когда воздух прогреется до +30°C, а осадки будут маловероятны.

Уже со среды, 22 июля, характер погоды изменится. В городе начнутся небольшие дожди, а дневная температура снизится до +25°C. Осадки различной интенсивности прогнозируются ежедневно вплоть до воскресенья включительно.

К концу недели температурный фон стабилизируется. В пятницу и выходные столбики термометров в дневные часы будут держаться на отметках +25…+26°C, а по ночам температура воздуха составит от +18°C до +20°C.

Ранее сообщалось, что пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля.