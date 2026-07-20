Дожди и потепление до +30°C ожидают нижегородцев на этой неделе

Дождливая и переменчивая погода ожидает жителей Нижнего Новгорода на текущей неделе. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», самым жарким днём станет вторник, 21 июля, когда воздух прогреется до +30°C, а осадки будут маловероятны.
Уже со среды, 22 июля, характер погоды изменится. В городе начнутся небольшие дожди, а дневная температура снизится до +25°C. Осадки различной интенсивности прогнозируются ежедневно вплоть до воскресенья включительно.
К концу недели температурный фон стабилизируется. В пятницу и выходные столбики термометров в дневные часы будут держаться на отметках +25…+26°C, а по ночам температура воздуха составит от +18°C до +20°C.
Ранее сообщалось, что пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля.