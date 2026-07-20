Средний чек в нижегородских аптеках вырос на 14%

По данным за первые шесть месяцев 2026 года, средний чек в аптечной сети региона поднялся до 846 рублей — это на 14% больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот рынка лекарств достиг 21,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 10,2%.