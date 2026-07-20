Средний чек в нижегородских аптеках вырос на 14%

В аптеках Нижегородской области заметно выросли траты покупателей — при этом объём покупок в штуках сократился, сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
По данным за первые шесть месяцев 2026 года, средний чек в аптечной сети региона поднялся до 846 рублей — это на 14% больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот рынка лекарств достиг 21,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 10,2%.
Несмотря на увеличение выручки, натуральное потребление препаратов снизилось. За январь — июнь жители области купили 49,6 млн упаковок — на 4% меньше, чем годом ранее.
Ключевым фактором роста расходов оказалось повышение цен. Средняя цена одной упаковки медикаментов увеличилась на 15% и закрепилась на отметке в 440 рублей. При этом сумма типичной разовой покупки лекарств достигла 695 рублей, а траты на сопутствующие аптечные товары (парафармацевтику) выросли на 7% — до 151 рубля.
Ранее 29 нижегородцев полностью вылечились от гепатита С с начала 2026 года.