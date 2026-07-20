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За три дня в Красноярском крае потушили 45 лесных пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Огонь ликвидировали на площади 21,4 тыс. га.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Огонь ликвидировали на площади 21,4 тыс. га.

На утро 20 июля в регионе действуют 85 пожаров в Туруханском, Енисейском, Богучанском и Эвенкийском округах. Еще 20 очагов локализованы на площади 18 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет.

С огнем борются более 1,4 тыс. человек, задействованы 26 воздушных судов и водный транспорт. В Енисейский округ дополнительно направят 45 специалистов Авиалесоохраны.

В лесах края действует режим ЧС, посещение ограничено. О возгорании следует сообщать по телефону 8−800−100−94−00.