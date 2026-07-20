Стали известны обстоятельства гибели девушки в утонувшем авто в Песчанке

Следователи выяснили предварительные обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в авто на дне озера в деревне Песчанка.
Как сообщили в Следкоме, компания из шести человек отдыхала на берегу. Ночью 20 июля 23-летняя девушка легла спать в автомобиле, который был припаркован на склоне. Из-за неисправности стояночного тормоза для фиксации машины была включена передача.
В какой-то момент двигатель запустился, автомобиль начал двигаться и скатился в воду. Находившаяся внутри девушка не смогла выбраться и погибла.
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