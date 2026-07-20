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Время описания рентгенологических снимков в Дагестане снизилось до 5 минут

Это стало возможным благодаря внедрению ИИ в медучреждения.

Внедрение искусственного интеллекта в медицинских учреждениях Дагестана позволило сократить время описания рентгенологических исследований до 5 минут. Развитие ИИ — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы республики.

«Сегодня интеллектуальные сервисы работают на 85 цифровых рентгеновских комплексах, 34 компьютерных томографах и 25 маммографах. Благодаря их использованию время описания рентгеновских и маммографических исследований сократилось до 5 минут, компьютерной томографии — до 10 минут. Особенно важно это при инсультах, кровоизлияниях, пневмониях и онкологических заболеваниях, где каждая минута имеет значение», — отметил врио министра здравоохранения региона Алиомар Ахмедов.

В дальнейшем планируется подключить к ИИ-сервисам все 67 медицинских организаций, оснащенных цифровым оборудованием, внедрить ИИ-помощника врача. Он будет помогать с выбором тактики лечения и автоматизацией рутинных процессов. Также планируется расширить перечень исследований, доступных для анализа с помощью искусственного интеллекта.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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